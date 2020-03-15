Trump'ın koronavirüs testi negatif çıktı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile yaptığı bir görüşmeye katılan üç kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından koronavirüs testi yaptıran ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin negatif sonuçlandığı bildirildi.

Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece Trump'la yaptığı görüşme sonrasında başkanın koronavirüs testi almaya karar verdiğini ifade etti.

Conley, "Bu akşam, testin negatif çıktığına dair teyit aldım" dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aşağıdaki bilgileri Başkan Trump'ın izniyle paylaşıyorum. Dün akşam, COVID-2019 testine ilişkin ABD Başkanı ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından, kendisine test uygulanmıştır. Bu akşam test sonucunun negatif olduğu bilgisini aldım. Mar-a-Lago'da Brezilya heyeti ile akşam yemeğine katılmasının üzerinden bir hafta geçen ABD Başkanında semptom gözlenmemektedir."

The president tested NEGATIVE for coronavirus, WH physician says in memo pic.twitter.com/bmJqhK7okw — Justin Sink (@justinsink) March 14, 2020

Geçen hafta virüs testlerinin pozitif çıktığı Brezilyalı delegasyon görüşmesinden sonra henüz yeni tip koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Conley, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Takımı ile yakından çalıştıklarını ifade etti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump'ın da bu testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.