Umreden dönen ve öğrenci yurtlarında karantina altına alınan vatandaşlar yurtların ahır gibi olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Suudi Arabistan’dan getirilen yurttaşların kaldığı ve karantinaya alınan Gölbaşı’ndaki öğrenci yurduna gitti.

Yurtta kalanlar arasında sadece Umre’den dönen yurttaşların olmadığını söyleyen Kaya, “Arabistan’dan getirilen işçiler ve iş insanları da var. Temizliğin olmadığını ve yeterli yiyecekleri bulunmadığını söylediler” dedi.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre, Kaya’ya dertlerini anlatan yurttaşlar şunları söyledi: “Bize burada insanca muamele yapılmadı. Bizi buraya apar topar getirdiler. İçeride zerre kadar temizlik yok. Ne hemşire var, ne doktor var. Karantinaya aldılar ama karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır.”

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler öğrencilerin yıl boyunca yurtlarda aynı koşullarda kalması nedeniyle tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları tepki gösteren kişilere öğrencilerin o yurtlarda kaldığını hatırlattı.

Öğrenci yurtlarında karantina altına alınan umrecilerden tepki: 'Ahır burası ahır' https://t.co/w5l2Lz0h5U pic.twitter.com/79PkVqqpkG — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 15, 2020

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