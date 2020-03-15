Yunanistan’da koronavirüs vaka sayısı 331’e yükseldi

Yunanistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sotiris Tsiodras, ülkede 103 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini belirtti.

Tsiodras, bugünkü basın brifinginde, 54’ü dün, 49’u da bugün olmak üzere 103 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiğini söyledi.

Bakanlık sözcüsü, “Bu büyük bir artış. Virüsün yayılmasını önlemek için herkes kurallara uymalı” dedi.

Toplamda 4 bin laboratuvar araştırmasının yapıldığını dile getiren Tsiodras, 8 hastanın çok ağır durumda yoğun bakımda olduğunu belirterek, “Toplamda hastanelerde 51 hasta bulunuyor” dedi.

4 hastanın hayatını kaybettiğini bildiren Tsiodras, 10 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini belirtti.