İtalya'da Lombardiya hastanelerindeki yoğun bakım ünitelerinde yatak sıkıntısı yaşanıyor

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, Sky Tg24 televizyonuna açıklamasında, “Enfeksiyon sayısı artmaya devam ediyor. Yoğun bakım ünitelerinde yer olmayacak zamana doğru yaklaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Bölge yönetiminin, solunum cihazı aradığını, bunun için ABD, Çin ve Güney Amerika ülkeleriyle görüşmeler yapıldığını anlatan Fontana, ek cihazların Milano Fuar Merkezi’nde oluşturulacak yeni hastane için gerekli olduğunu söyledi.

Cumartesi akşamı itibariyle bölgedeki vaka sayısının 11 bini geçtiğini bildiren Fontana, “Hastanelere ek yataklar kurmaya çalışıyoruz, son 48 saatte 300 yatak bulmayı başardık” dedi.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi'nin sağlık işlerinden sorumlu üyesi Giulio Gallera, dünkü açıklamasında, bölgenin “dönüşü olmayan noktaya” yaklaştığını söylemişti.

Gallera, “Yoğun bakım ünitelerimizde çok az yer var. Şu anda sadece 15-20 boş yer kaldı. Her gün yoğun bakıma 85 kişinin girdiğini ve sadece 2-3 kişinin çıktığını dikkate alırsak bu sayının yetersiz olduğu açık” diye konuşmuştu.

Lombardiya’nın ambulans aracı sıkıntısı da yaşadığını söyleyen Gallera, ayrıca yurtdışında uzman arayışına başladıklarını belirterek, “Venezüella, Çin, Küba’dan personelimiz olacak, onlara konaklama sağlayacağız” demişti.