Sağlık Bakanı Koca 12 yeni koronavirüs vakasını duyurdu: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vaka var; toplam vaka sayısı 18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi. Koca, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." ifadelerini kullandı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir" dedi.

Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika’dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

​Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020

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