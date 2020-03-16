Brezilya ve Meksika'da futbol maçlarına süresiz olarak ara verildi

Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına yeni tip koronavirüs nedeniyle ara verildi.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020

Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.

Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.