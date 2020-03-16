İngiliz medyası hükümet raporuna ulaştı: ‘Salgın 2021 baharına dek sürebilir,ülkede 7.9 milyon kişi hastanelik olabilir’

Guardian gazetesinin ulaştığı İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu belgesine göre, ülkedeki koronavirüs krizinin 2021 bahar aylarına dek süreceği ve bu süreçte 7.9 milyon kişinin hastanelere başvuracağı tahmin ediliyor.

Çin’in Vuhan şehrinde başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgınının İngiltere’deki etkilerine ilişkin Kamu Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan belgeye, İngiliz Guardian gazetesi ulaştı.

Guardian’ın konuya ilişkin haberine göre, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne sunulmak üzere hazırlanan söz konusu belgede koronavirüs krizinin 12 ay gibi bir süre daha devam edeceği ve İngiliz vatandaşlarının yüzde 80’ine koronavirüsün bulaşacağı tahmin ediliyor.

Habere göre belgede şu ifadelere yer verildi: “Nüfusun yüzde 80’ine gelecek 12 ay içerisinde koronavirüs bulaşacağı, bu süreçte nüfusun yüzde 15’inin (7.9 milyon kişi) hastanede tedaviye ihtiyaç duyacağı bekleniyor.”

Belgede bulunan tespitlere ilişkin Guardian haberinde şu bilgilere yer verildi:

-Laboratuarlar ‘büyük boyutlardaki taleplerin baskısı altında olacağı’ için sağlık hizmetleri belirti gösteren ve teste tabi tutulması gereken çok sayıda kişiyle baş edemez.

-Şu andan itibaren yalnızca, halihazırda hastanelerde bulunan ve koronavirüs tespit edilmiş bakım evleri ve hapishanelerde bulunan ‘ciddi seviyede hasta’ kişiler teste tabi tutulacak.

-Test hizmetleri, hastalara virüs bulaştırma riski ve kilit bir role sahip olmalarına rağmen Ulusal Sağlık Hizmetleri personelinin dahi teste tabi tutulmasına imkan sağlamayacak ölçüde yük altındadır.

Haberde ifadelerine yer verilen bir Ulusal Sağlık Hizmetleri üst düzey yetkilisi, yüzde 80’lik bir koronavirüs bulaşma oranı karşısında ülkede yarım milyon insanın hayatını kaybedebileceğini dile getirdi.