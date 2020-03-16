Fransa Sağlık Bakanı: Anti-inflamatuar ilaçlar koronavirüs etkilerini ağırlaştırabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceğini söyledi. Veran, “Bu ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışın” ifadelerini kullandı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, reçetesiz satılan ve yaygın olarak kullanılan anti-inflamatuar ilaçların koronavirüsü daha da ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Bir nörolog olan Veran, Cumartesi günü paylaştığı Twitter mesajında “Anti-inflamatuar ilaçlar almak (ibuprofen, kortizon…) enfeksiyonu ağırlaştırıcı bir etki yapabilir. Ateşiniz varsa parasetamol alın. Anti-inflamatuar ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışın” dedi.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

​BBC'nin haberine göre, uzmanlar, vücudun bağışıklık sistemini zayıflattığı için enfeksiyon hastalıklarında anti-inflamatuar ilaçlar almanın riskli olduğuna dikkat çekiyor. Fransa Sağlık Bakanlığı’nın uyarısında asetamonifen olarak da bilinen parasetamol ilaçların inflamasyonu ağırlaştırmadan ateşi düşürebileceği belirtiliyor.

Ülkede ocak ortasında, ibuprofen, parasetamol ve aspirin gibi ağrı kesici ilaç almak isteyenlere eczacılara danışma zorunluluğu getirildi. Eczacılar, hastalara bu ilaçların olası riskleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Toulouse Hastanesi’nin Eczacılık Birimi Başkanı Jean-Louis Montastruc de RTL radyosuna “Anti-inflamatuar ilaçlar, ateş veya enfeksiyon varsa komplikasyon riski içeriyor” dedi.

Fransa’da 5 bin 420’den fazla kişi enfekte oldu, 127 kişi öldü.