James Bond oyuncusu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı

James Bond serisi oyuncularından Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.
Yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın."
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз! #coronavirus #коронавирус
Olga Kurylenko, James Bond film serisinden 'Quantum Solace'de rol almış, Russell Crowe’un 2014'te Çanakkale’de çektiği 'Son Umut' (Water Diviner) filminde Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz’la birlikte 'Ayşe' rolünü oynamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)