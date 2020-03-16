İstanbul Havalimanı’nda 'Kırmızı Bant' uygulaması başladı

Çin’de koronavirüsün yayılmaya başlamasının ardından Türkiye’de tüm önlemler alınmaya başladı.
Bu kapsamda, İstanbul Havalimanı’nı dezenfekte eden İGA yetkilileri ayrıca tüm alanlara dezenfekten cihazı yerleştirdi.
Bunun yanı sıra, yolcuların birbirleri ile olan mesafelerini korumak için 'Kırmızı Bant' uygulaması başladı. Kırmızı bantlar yolcuların güvenlik ve pasaport noktalarında birbirleriyle yakın temasta bulunmalarını engelliyor.
İstanbul Havalimanı’nda koronavirüs önlemi: 'Kırmızı Bant' uygulaması başladı https://t.co/2uqOjosBI3 pic.twitter.com/A5w19B3MFj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 16, 2020
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