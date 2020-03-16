Dizi setleri çekimlerini durduruyor mu?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sürüyor. Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti.

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, meslek örgütleri koronavirüs nedeniyle setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı.

Yapımcılar konuyla ilgili herkesin uyacağı ortak bir karar alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelere başladı. Akşam saatlerine kadar bakanlıktan çıkacak kararla beraber çekimlere ara verilmesi planlanıyor.

© Fotoğraf : TV100 Meslek örgütleri setlere 2 hafta ara verilmesini beklediklerini belirttikleri bir açıklama yayınladı

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncuları Eda Ece, Şevval Sam ile 'Doğduğun Ev Kaderindir' projesinin başrol oyuncusu Demet Özdemir de bu harekete destek verdi.