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16:37 16 Mart 2020
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilecek

    © İHA / ERDAL ANAK
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (775)
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" dedi.

    Erbaş, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. 

    Virüsün yayılmasını engellemek için camilerde cemaatle namaza ara verildiğini belirten Erbaş, "390 civarında özel şirketlere ait umrecinin bugün buraya intikal edeceğini biliyoruz. Tabi onlar da karantinaya alınacaklar" ifadelerini kullandı. 

    ​Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    - "Cuma namazının yanı sıra vakit namazlarının da cemaatle kılınması huşunun değerlendirerek bu açıklamayı yapmaya ihtiyaç duymuştur. Yeni tip koronavirüs bulunduğu ortamda insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak çok kısa bir sürede salgın haline gelmektedir. Ülkemizde vakası sayısının artmaya başlamasıyla birlikte kamu otoritesi tarafından insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle beraber kılınmasına devam edilmesi halinde virüsün yayılma tehlikesi vardır. Bu amaçla İslam dini insan hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez."

    'Cami ve mescidlerde cematle namaza ara verilecek'

    - "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir."

    Soru - cevap

    (Umreden dönen vatandaşların sayısı tam olarak nedir?) "Umrecilerimizden hepsi geldi dün itibarıyla. En son gelenler 6 bin kişi civarında idi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu karar ile karantina uygulaması başladı."

    (Koronavirüs tespit edilen umreci vatandaşın giriş tarihi ne zamandı?)  "Kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Bu konuları Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. Giriş tarihini de şu an ben bilemiyorum. Umreciler arasında bir kişide virüs çıktıktan sonra bakanlığımız karantina kararı aldı ve bu uygulama devam etmektedir."

    (Şu an Suudi Arabistan'da Türk umreci var mı?) "390 civarında özel şirketlere ait umrecinin bugün buraya intikal edeceğini biliyoruz. Tabi onlar da karantinaya alınacaklar."

    (Vatandaşlar cuma namazına gitmek isterse ne olacak?) "Cemaatle namaz kılınmayacak. Cuma namazı zaten kılınmayacak. Dolayısıyla bir Müslüman kardeşimiz caminin yakınındaysa ferdi olarak camiye gidebilir namazını kılabilir. Camilerde cemaatle namaz kılınmayacak münferiden kılınacak."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (775)
    Etiketler:
    Diyanet Başkanlığı, Namaz, Cami, Koronavirüs, Ali Erbaş
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