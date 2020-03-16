İstanbul'da 3'ü dışında sinagoglar ibadete kapandı

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs sebebiyle önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da yaptığı yazılı açıklama ile 18 Mart Çarşamba gününden itibaren Şişli, Ortaköy ve Caddebostan’daki sinagoglarda ibadetlerin durdurulduğunu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hahambaşımız ve Bet-Dinimizin de onayı ile 18 Mart Çarşamba gününden itibaren, Şişli, Ortaköy ve Caddebostan dışındaki tüm sinagoglarımızın faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Şimdilik açık olan bu 3 sinagogumuzda tefilalar, yahidlerimizin mecburu dini ihtiyaçlarını minimum seviyede karşılamak üzere, ilgili sinangog yönetimleri tarafından yalnızca bir minyan ile düzenlenecektir.

60 yaşın üzerindeki yahidlerimizin sinogoga gelmemelerini rica ederiz. Bu zor günleri hep birlikte en iyi şekilde aşmak için birbirimize destek olalım."

Sinagoglarımızın bu dönemdeki kullanımları ile ilgili bilgilendirme.

Detayları toplumuza SMS ve email ile toplumumuza iletiyoruz.

Hahambaşılığımızdan bilgi alınabilir.

Tüm Türkiye’mize 🇹🇷 sağlıklı ve huzurlu günler dilek ve dualarımızla... pic.twitter.com/EQiEmdDtPn — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 16, 2020

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