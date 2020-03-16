Instagram, koronavirüs filtrelerini yasakladı

Instagram, platformda bulunan koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiğini ve bundan sonra da kullanıcıların bu tür filtrelere ulaşılamayacağını açıkladı.

Popüler sosyal medya platformu Instagram tarafından yapılan yazılı açıklamada koronavirüs kapsamında alınan önlemler duyuruldu.

Açıklamada, platformda bulunan koronavirüs temalı tüm filtrelerin engellendiği ve bundan sonra da bu tür filtrelere ulaşılamayacağı ifade edildi.

Ayrıca, bir kişinin yüzünü tarayarak koronavirüsü teşhis edebildiklerini iddia eden hesapların ve filtrelerin de yasaklandığı belirtildi.

Platformda kullanıcıların 'Covid-19' kelimesiyle filtre araması da yapamayacakları vurgulandı.