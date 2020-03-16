Kayıt
19:45 16 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Trump'la bu kez koronavirüs aşısı için kavga: Almanya satılık değildir

    Twitter
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (785)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104034/12/1040341210_69:0:1331:710_1200x675_80_0_0_a351a7cea0957e171d254ccc8f9b4a54.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003161041613937-alman-firmaya-asi-icin-para-teklif-eden-trumpa-almanya-satilik-degildir/

    Almanya siyaseti, koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Alman firması CureVac’a 1 milyar dolar teklif ettiği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump'a karşı birleşti. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, “Almanya satılık değildir, mecbur kalırsak gereğini yaparız” dedi.

    Alman siyasetçiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmaları yapan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac’a yaklaşık 1 milyar dolar teklif ettiği yönündeki habere sert tepki gösterdi.

    İlk olarak Die Welt gazetesi tarafından ortaya atılan iddiayı Trump yöntimi yalanlasa da Alman hükümeti kaynakları gayriresmi şekilde doğruladı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Bu virüsü sadece birlikte yenebiliriz. Birbirimize karşı değil. Alman araştırmacılar ilaç ve aşı geliştirmede lider bir rol oynuyor ve başkalarının ayrıcalıklı sonuçlara ulaşmasına izin veremeyiz” diye konuştu.

    Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada firmanın bulacağı aşıyı tüm dünyanın hizmetine sunma kararının çok önemli olduğunu belirtti. Altmaier, şöyle devam etti:

    "Almanya satılık değildir; önemli altyapı sistemleri, Almanya’nın ve Avrupa’nın çıkarları söz konusu olduğunda mecbur kalırsak gereğini yaparız.”

    ‘Firmanın satışı söz konusu değil’

    Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, firmanın satışının söz konusu olmadığını belirterek "Bir aşı geliştirilirse bu bir tek ülke için değil tüm dünya için olacaktır, adı geçen firmayla 2 haftadır iletişim içindeyiz, haberler ise gecikerek ortaya çıkmıştır. Almanya’daki ve Avrupa’daki araştırmacıları hem mali olarak hem de bulunacak aşıların piyasaya sürülmesini kolaylaştırma konusunda destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    © AFP 2020 / JACK GUEZ
    ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor
    İçişleri Bakanı Horst Seehofer de ABD’nin düşüncesini bildiklerini, konuyu pazartesi günü kriz masasında değerlendireceklerini açıkladı.

    Öte yandan, ABD’li bir yetkili haberlerin ‘abartıldığını’ kaydederek “ABD hükümeti aşı konusunda yardım edebileceğini söyleyen 25’ten fazla şirketle görüştü. Bu şirketlerin çoğu zaten hali hazırda ABD fonu alıyor” diye konuştu. ABD’li yetkili ABD’nin aşıyı sadece kendisi için istediği iddiasını da reddetti ve bulunacak bir çözümün bütün dünya ile de paylaşılacağını aktardı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (785)
    Etiketler:
    ABD, ilaç, Koronavirüs, Aşı, Almanya, Donald Trump
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan ünlüler
    Karikatür
    Bloomberg: Petrol talebindeki düşüş tarihi rekor kırabilir
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet