Trump'la bu kez koronavirüs aşısı için kavga: Almanya satılık değildir

Alman siyasetçiler, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmaları yapan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac’a yaklaşık 1 milyar dolar teklif ettiği yönündeki habere sert tepki gösterdi.

İlk olarak Die Welt gazetesi tarafından ortaya atılan iddiayı Trump yöntimi yalanlasa da Alman hükümeti kaynakları gayriresmi şekilde doğruladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas “Bu virüsü sadece birlikte yenebiliriz. Birbirimize karşı değil. Alman araştırmacılar ilaç ve aşı geliştirmede lider bir rol oynuyor ve başkalarının ayrıcalıklı sonuçlara ulaşmasına izin veremeyiz” diye konuştu.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada firmanın bulacağı aşıyı tüm dünyanın hizmetine sunma kararının çok önemli olduğunu belirtti. Altmaier, şöyle devam etti:

"Almanya satılık değildir; önemli altyapı sistemleri, Almanya’nın ve Avrupa’nın çıkarları söz konusu olduğunda mecbur kalırsak gereğini yaparız.”

‘Firmanın satışı söz konusu değil’

Konuyla ilgili açıklama yapan Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, firmanın satışının söz konusu olmadığını belirterek "Bir aşı geliştirilirse bu bir tek ülke için değil tüm dünya için olacaktır, adı geçen firmayla 2 haftadır iletişim içindeyiz, haberler ise gecikerek ortaya çıkmıştır. Almanya’daki ve Avrupa’daki araştırmacıları hem mali olarak hem de bulunacak aşıların piyasaya sürülmesini kolaylaştırma konusunda destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer de ABD’nin düşüncesini bildiklerini, konuyu pazartesi günü kriz masasında değerlendireceklerini açıkladı.

Öte yandan, ABD’li bir yetkili haberlerin ‘abartıldığını’ kaydederek “ABD hükümeti aşı konusunda yardım edebileceğini söyleyen 25’ten fazla şirketle görüştü. Bu şirketlerin çoğu zaten hali hazırda ABD fonu alıyor” diye konuştu. ABD’li yetkili ABD’nin aşıyı sadece kendisi için istediği iddiasını da reddetti ve bulunacak bir çözümün bütün dünya ile de paylaşılacağını aktardı.