Yolcu uçağı koronavirüs yüzünden en uzun uçuş rekorunu kırdı

The National’ın aktardığına göre, ABD’nin koronavirüs tebdirleri nedeniyle uyguladığı seyahat yasağı yüzünden Pasifik Okyanusu’nun ortasında yer alan Fransız Polonezyası’nın havayolu Air Tahiti, Papeete-Paris seferleri için yeni planlanma yapmak zorunda kaldı. Daha önce Los Angeles aktarmalı olarak gerçekleşen Papaeete-Paris uçuşları, ABD’nin getirdiği yasaktan sonra direkt gerçekleştirildi.

15 Mart Pazar günü yerel saatle 02.45’te Papeete’den havalanan Boeing 787 Dreamliner tipi uçak, 16 Mart günü yerel saatle 05.59’da Paris Charles De Gaulle Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak, 16 saat 30 dakikada 15 bin 715 km’lik mesafe kat etti. Arka rüzgarın uçağın hızını artırdığı ifade edildi.

Papeete’nin Fransız toprağı sayılmasından dolayı Boeing 787 Dreamliner’in bu uçuşu aynı zamanda en uzun iç hat uçuşu olma özelliği de taşıyor.

Daha önce dünyanın en uzun ticari uçuşu, 15 bin 343 kilometrelik mesafe ile Singapur-Newark arasında gerçekleştirilmişti. Air Tahiti’nin uçağı, 15 bin 715 kilometre ile yeni rekor kırmış oldu.