Sağlık Bakanlığı 'Hekimoğlu' ve 'Mucize Doktor' dizilerinin oyuncularıyla kamu spotu hazırladı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla iki yeni kamu spotu hazırladı.
Kamu spotlarından birinde koronavirüs riskine karşı alınması gereken önlemleri, 'Mucize Doktor' dizisinde 'Doktor Ali Vefa' karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor.
TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural
RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin. pic.twitter.com/t8tQ7dywqt
Kamu spotunda yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise 'Hekimoğlu' dizisinin başrol oyuncusu 'Timuçin Esen' tarafından aktarılıyor.
TİMUÇİN ESEN de bizim söylediklerimizi söylüyor:— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı
RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin. pic.twitter.com/HcVVIsnj80
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