Koronavirüs nedeniyle dünyada Türk yapımı tuvalet kağıdına talep 3’e katlandı

Türkiye’nin önde gelen ev bakımı, hijyen ve temizlik kağıtları üreticisi Hayat Kimya’nın, koronavirüs nedeniyle Rusya ve diğer ülkelerden 3 kat daha fazla sipariş almaya başladığı belirtildi.

Son günlerde birçok ülkede koronavirüs pandemisi yüzünden hijyen ve dezenfeksiyon malzemeleri, tuvalet kağıtları ve uzun raf ömrüne sahip ürünler dahil temel ihtiyaç ürünlerine olay talepte ani yükseliş yaşanıyor.

Sputnik’e konuşan Hayat Kimya’dan bir üst düzey yetkili, “Koronavirüs yüzünden sadece Rusya değil tüm dünyadan 3 kat daha fazla tuvalet kağıdı siparişi alıyoruz. Rusya’da, tuvalet kağıdı talebindeki yükseliş bağlamında, Rusya’daki fabrikamız büyük sipariş hacimleriyle baş edemediği için ilk başta Türkiye’den tuvalet kağıdı gönderdik. Ama şimdi bu imkanlarımız da tükenmiş durumda” dedi.

Rusya’nın Elabuga şehrindeki Hayat Kimya fabrikasının tam kapasite çalıştığını, daha önce Kaluga şehrinde de bir fabrika açmayı planladıklarını ve fabrikanın temmuz-ağustosta açılacağını anlatan yetkili, “Yönetim henüz üretimi genişletmeyi düşünmüyor, çünkü muhtemelen siparişlerdeki bu yükseliş geçici bir durum ve virüse karşı mücadele başarılı olunca talepte düşüş yaşanacaktır. Henüz durumu takip ediyoruz. Eğer yüksek talep uzun süre daha devam ederse şirket yönetimi bir karar alır” ifadelerini kullandı.