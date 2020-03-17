Dior, Givenchy ve Fenty fabrikalarında el dezenfektanı üretiliyor

Dior, Givenchy, Fenty, Louis Vuitton ve Kenzo gibi ünlü lüks kozmetik ve parfüm şirketlerini bünyesinde barındıran LVMH Grup, Fransa'daki en büyük parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üretiyor. Şirket dezenfektanları Fransa'daki hastanelere ücretsiz verecek.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken, ünlü markalar da alınan tedbirlere katkı sunmak için harekete geçti.

Lüks kozmetik ve parfüm şirketlerini bünyesinde barındıran LVMH Grup, Fransa'da bulunan üç fabrikasında el dezenfektanı ürettiğini ve ülkedeki hastanelere ücretsiz dağıtacağını açıkladı.

Guardian'da yer alan habere göre, şirket bu hafta 12 ton dezenfektan jel üretmeyi planlıyor.

Grubun Pazar günü yaptığı açıklamada, jelin Fransız sağlık otoritelerine, özellikle Paris'teki 39 devlet hastanesine ücretsiz olarak gönderileceği belirtildi.

Good Business: First look as owner of @LouisVuitton @MoetUSA changes all perfume factories to mass produce hand sanitizer to be distributed for Free in France (Video: @LVMH) pic.twitter.com/0N093XrEcL — Michael Cappetta (@MCappetta) March 16, 2020

​​Paris hastaneler şefi Martine Hirsch AFP'ye yaptığı açıklamada "LVMH'ye bu kadar hızlı davrandığı için teşekkür etmek istiyorum. Cumartesi gecesi saat 9'da bize bu teklifi yaptılar ve Pazar günü harekete geçtiler" dedi.

Paris hastaneleri sözcüsü ise hastanelerde henüz dezenfektan jelin tükenmediğini ancak malzemelerin "kısıtlı" olduğunu söyledi.

Yeni koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Fransa genelinde de dezenfektan jellere olan ilgi arttı. Ülkedeki eczanelerin çoğu stokların bitme riskine karşı 'kişi başına bir şişe' sınırı getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılacağını açıklamıştı.

Salgına karşı 'savaşta' olduklarını belirten Macron, ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve bunun için 300 milyon euro kaynak ayırdıklarını söylemişti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148, vaka sayısı ise 6 bin 633.