UEFA Kopenhag'daki bütün otel rezervasyonlarını iptal etti

Reuters, UEFA'nın EURO 2020 için Kopenhag'daki otel rezervasyonunu iptal ettiğini duyurdu.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak şehirlerden olan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da UEFA tarafından turnuva dönemi için yapılan bütün otel rezervasyonların iptal edildiği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre UEFA, EURO 2020 döneminde Kopenhag'daki otellerden yaptırdığı bütün rezervasyonları iptal etti. Kopenhag şehir yönetiminden de bu haber doğrulandı.

UEFA, EURO 2020 organizasyonu hakkındaki kararı bugün yapılacak toplantının ardından duyuracak.

Kopenhag şehri, iptal veya erteleme olmaması halinde EURO 2020'de B Grubu'nda oynanacak Danimarka-Finlandiya, Danimarka-Belçika ve Rusya-Danimarka maçlarına ev sahipliği yapacak.