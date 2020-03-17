RTÜK’ten koronavirüs yayınlarına ilişkin uyarı

RTÜK Başkanı Şahin, "Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğine işaret ederek, bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarılarda bulundu.

Devletin, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle aldığını vurgulayan Şahin, Sağlık Bakanlığının ve ilgili tüm makamların başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirdiğini belirtti.

Medyanın da sorumlu yayıncılık yapmak zorunda olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

3- Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır. Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 17, 2020

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