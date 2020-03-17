Güney Afrika Merkez Bankası: 'Paralarınıza koronavirüs bulaşmış, geri verin' diyen kişilere itibar etmeyin

Güney Afrika Merkez Bankası vatandaşları koronavirüs ile kontamine olduklarını söyledikleri banknotları ve madeni paraları 'geri çağırmak' için evleri ziyaret eden dolandırıcılara karşı uyardı.

'da halkın koronavirüs salgını korkusunu kullanan dolandırıcılara karşı harekete geçildi.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan uyarıda, dolandırıcıların sahte kimlik göstererek koronavirüs bulaştığını söyledikleri banknotları ve madeni paraları halktan aldıkları, bunun karşılığında sahte bir makbuz vererek herhangi bir bankadan 'temiz' paralarını alabileceklerini ileri sürdükleri belirtildi.

Ülkede böyle bir uygulama olmadığı kaydedilen uyarı metninde 'hiçbir banknot veya madeni paranın geri çekilmediği, kirlenmiş olabilecek banknot veya madeni paraların elden çıkarılmadığı' vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "Şu anda Kovid-19 virüsünün banknot ve madeni para kullanımı yoluyla bulaştığına dair bir kanıt yoktur" ifadeleri kullanıldı.

'Doktor gibi görünün hırsızlara dikkat'

Ayrıca, Güney Afrika'nın en büyük özel sağlık hizmeti sağlayıcısı Netcare de koronavirüs taraması yapan doktorlar gibi görünen hırsızların insanların evlerine erişmeye çalıştıklarını söyleyerek halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Mısır'dan sonra en çok vakaya sahip ikinci Afrika ülkesi olan Güney Afrika'da şu ana kadar 62 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, hafta sonu üçe katlanan vaka sayıların ardından okulların kapatıldığını duyurdu ve halka açık toplantıları yasakladı.