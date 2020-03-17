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18:09 17 Mart 2020
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    Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Kıraç: İnternet trafiği yüzde 30 arttı, gereksiz şekilde video paylaşılmamalı

    © İHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (858)
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    Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların evden çalışmaya başlamasıyla internet trafiğinin yüzde 30 arttığını söyledi. Kıraç, İspanya'da telekom operatörlerinin yaptığı 'Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın' uyarısını hatırlattı.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çoğu firma evden çalışma modeline geçti. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’de virüsün görüldüğü ilk günden bu yana data kullanımının yüzde 30 arttığını belirterek, Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi.

    Ancak kullanıcıları gereksiz trafik oluşturmaması konusunda uyaran Kıraç, şunları söyledi:

    "İnsanlar virüsün yayılmasını engellemek için evlere kapanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor, firmalar evden çalışmaya başlıyor. İnternet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. İspanya’da bir araya gelen telekom operatörleri bir açıklama yaptı. Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın diye. İnternet  yollarını öğrencilere bırakın. Normal akışında devam etsin. Biz abonelerimize gereksiz şekilde trafiği artırmamasını öneriyoruz. Özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerekiyor. Eğer olağan üstü bir trafik olursa risklerle karşı karşıya kalabiliriz."

    Kıraç, yurt dışında da gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle de evden çalışma gibi tedbirlerin artmasıyla birlikte müşterilerimizin sabit veri kullanımının arttığına dikkat çekti.

    Rerolle, "Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz. Şimdiye dek herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

    BİP’ten görüntülü konuşma yüzde 90 arttı

    Koronavirüsle birlikte BiP üzerinden görüntülü görüşme oranı da iki kat artış gösterdi.

    Turkcell yetkilileri virüsle birlikte veri kullanımının arttığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

    "Turkcell olarak müşterilerimize sunduğumuz birçok dijital ürün ve servislerimiz aynı zamanda evden çalışma koşullarında işlerin daha kolay yürütmesine yardımcı oluyor. Bu hizmetlerden biri de Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP. Kullanıcılarına mesajlaşma ve görüntülü görüşme seçenekleri sunan BiP, evinden çalışanlara 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkânı tanıyor. Şirketlerin çalışanlarına evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana BiP’in görüntülü görüşmelerinde yüzde 90’lık bir artış yaşandı. Toplam internet trafiğinin de yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz."

    Uzaktan eğitim konusundaki çalışmalara da vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Çocuklarımız eğitimlerini dünyanın en iyi 4.5G mobil altyapısı ve evlere kadar giden gerçek fiber internetimizi kullanarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması üzerinden kesintisiz olarak sürdürebilecek. Hatta bu amaçla bakanlığımızın tanımladığı 3GB’a ek olarak öğrenci, öğretmen hatta velilerimiz dâhil ayırt etmeksizin tüm mobil müşterilerimize ek 3GB da biz hediye ederek 6GB internetle eğitim seferberliğine katkı sağlamak istedik.

    'Öğrenci ve öğretmenlerimize kotayı kaldırıyoruz, EBA'yı kullanırken internet hızlarını 100 MBit’e yükseltiyoruz'

    Bu süreci evlerinden takip ederek Turkcell sabit interneti kullanacak öğrenci ve öğretmenlerimize de EBA erişimlerinde kotayı kaldırarak hızlı erişimleri için platformu kullanırken internet hızlarını 100 MBit’e yükseltiyoruz. Öte yandan öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerinin yanı sıra boş zamanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için Zekâ Gücü projemizden faydalanabilecekler. Çocuklarımız eğitim teknolojileri uzmanları tarafından hazırlanan, Maker ve Kodlama başta olmak üzere Mobil Uygulama Geliştirme gibi birçok eğitimi alarak kendilerini yarına bugünden hazırlayabilirler."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (858)
    Etiketler:
    evden çalışma, Koronavirüs, Trafik, Internet, Türk Telekom
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    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
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