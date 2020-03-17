Koronavirüse yakalanan James Bond oyuncusu Olga Kurylenko: Hastaneler sadece yaşam mücadelesi verenleri kabul ediyor

Yaklaşık 12 yıl önce yayınlanan James Bond: Quantum of Solace'ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüsle ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Yaklaşık 12 yıl önce yayınlanan James Bond: Quantum of Solace'ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, dün Instagram hesabında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Kurylenko,yazılı bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti ve yaşadığı deneyimi aktardı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.

“Nezaketinizin altında ezildim. Koronavirüs ile ilgili olarak bana en çok yöneltilen soruları yanıtlamak istiyorum. Neden hastanede değilim? Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana” diyen 40 yaşındaki oyuncu “Ateşim 39 dereceye çıktıktan sonra ambulansla götürüldüğüm hastanede test yapıldı. Boğazımdan alınan sürüntü örneğiyle test yapıldı” dedi.

Kurylenko, koronavirüsü nereden kaptığına yönelik soruya da “Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir. Taksinin kapı kolkunu tutmuş olabilirim, oradan kapmış olabilirim” diye yanıt verdi. Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu, zaman zaman 38.5’a çıktığını belirterek “Bugün düştü” diye yazdı.