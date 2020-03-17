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18:09 17 Mart 2020
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    Koronavirüse yakalanan James Bond oyuncusu Olga Kurylenko: Hastaneler sadece yaşam mücadelesi verenleri kabul ediyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
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    Yaklaşık 12 yıl önce yayınlanan James Bond: Quantum of Solace'ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüsle ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

    Yaklaşık 12 yıl önce yayınlanan James Bond: Quantum of Solace'ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, dün Instagram hesabında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
    © Sputnik / Ekaterina Chesnokova
    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan ünlüler
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    Kurylenko, “Teşekkürler” yazılı bir görsel eşliğinde yaptığı paylaşımda iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti ve yaşadığı deneyimi aktardı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.

    “Nezaketinizin altında ezildim. Koronavirüs ile ilgili olarak bana en çok yöneltilen soruları yanıtlamak istiyorum. Neden hastanede değilim? Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana” diyen 40 yaşındaki oyuncuAteşim 39 dereceye çıktıktan sonra ambulansla götürüldüğüm hastanede test yapıldı. Boğazımdan alınan sürüntü örneğiyle test yapıldı” dedi.

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    Thank you to everyone who has sent me well wishes, I’m overwhelmed with everyone’s kindness. I wanted to take this opportunity to answer the most common questions that I’ve been asked regarding Coronavirus. Why I’m not in hospital? Because hospitals are full and they are only taking patients that are struggling with life, if I understand correctly. I was told that if I get worse to call an ambulance. Where I got tested? In the hospital when an ambulance took me there after I called because my fever was over 39. How did I get tested? They took a swab from my throat. Where did I get coronavirus? Impossible to know. It could be anywhere. I could have touched a taxi handle and gotten it from there. It’s on surfaces! For a week my temperature was stable 38. Sometimes up to 38.5. Today it’s come down 🙏 Спасибо всем за поддержку и за тёплые слова!!! Вот ответы на некоторые из ваших вопросов: Почему я не в больнице? Потому, что больницы переполнены и забирают только людей которые борются с жизнью. Мне сказали что если станет хуже звонит опять в скорую. Где мне сделали тест? В больнице куда меня привезла скорая с температурой выше 39. Как сделали тест? Берут мазок в горле. Где я заразилась коронавирусом? Невозможно знать, так как это может быть где угодно! Он на поверхностях. Я могла открыть дверь такси и поймать его с дверной ручки. Неделю моя температура была 38-38,5. Сегодня она уменьшилась 🙏 #Coronavirus #коронавирусp #StaySafe

    Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Kurylenko, koronavirüsü nereden kaptığına yönelik soruya da “Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir. Taksinin kapı kolkunu tutmuş olabilirim, oradan kapmış olabilirim” diye yanıt verdi. Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu, zaman zaman 38.5’a çıktığını belirterek “Bugün düştü” diye yazdı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, James Bond, Olga Kurylenko
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    Multimedya
    James Bond serisi filmlerinden 2008 yapımı 'Quantum of Solace'ta ajan rolünü canlandıran Ukraynalı oyuncu Olga Kurylenko (40), koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 haftadır hasta olduğunu söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın.
    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan ünlüler
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