Temassız ödeme limiti 250 liraya çıkarıldı

Soner Canko, AA muhabirine şubat ayıödemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyada yaygınlaşan salgın nedeniyle özellikle perakende sektörü ve kart kullanıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildiğini bildiren Canko, "Dünyada örnek ülke olarak gösterilen Türkiye, bu konuda hızlı çözüm üretti. Hızlı, güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimi sunmasıyla temassız ödemelerde limiti yükselterek bu konuda en hızlı adım atan ülkelerden biri olduk" dedi.

Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84.9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12.9 milyar lirasında banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Şubat 2020'nin 29 gün olmasının da etkisiyle banka kartıyla yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranının yüzde 52 olduğuna işaret eden Canko, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oranın yüzde 25 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Canko, toplam kartlı ödemelerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış yaşandığını bildirdi.