İsmailağa Cemaati'nin önde gelen ismi için cenaze töreni düzenlendi: 'Katılanlar koronavirüs uyarılarına uymadı'

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Abdullah Ustaosmanoğlu için cenaze töreni düzenlendi. İhlas Haber Ajansı (İHA) törene dair abonelerine servis ettiği haberde "Fatih Camii avlusunda toplanan vatandaşlara yakın durmamaları, tokalaşmamaları şeklinde uyarılar yapıldı. Cenaze namazına katılan cemaatin bu uyarılara uymadığı görüldü" dedi.

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden biri olan ve önceki gün hayatını kaybeden İstanbul Yeşil Cami Kuran Kursları İlme Hizmet Vakfı Başkanı Abdullah Ustaosmanoğlu için bugün cenaze töreni düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) törene dair hazırladığı haberinde törene dair şu bilgiler yer aldı:

"İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden olan, binlerce hafız yetişmesinde emeği olan Abdullah Ustaosmanoğlu pazartesi gecesi saat 02:30 sularında tedavi gördüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Abdullah Ustaosmanoğlu için koronavirüs nedeniyle bugün öğle namazından önce saat 11:00'de Fatih Camii'nden cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, belediye başkanları, STK Temsilcileri, İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Abdullah Ustaosmanoğlu’nun cenazesi oğlu Bahattin Ustaosmanoğlu tarafından kıldırıldı. Cenazeye katılanlardan helallik alınmasının ardından dualar edildi. Yapılan duaların ardından Ustaosmanoğlu’nun cenazesi, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa verildi.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde cenazeye katılanlara hoparlörden sık sık uyarılarda bulunuldu. Cenaze namazı öncesi Fatih Camii avlusunda toplanan vatandaşlara yakın durmamaları, tokalaşmamaları şeklinde uyarılar yapıldı. Birçok defa uyarı yapılmasına rağmen cenaze namazına katılan cemaatin bu uyarılara uymadığı görüldü."