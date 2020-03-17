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19:57 17 Mart 2020
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    Ziya Selçuk

    Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek

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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart'ta başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi kendisinin vereceğini söyledi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitime ilişkin içeriklerin hazırlandığı TRT stüdyolarını ziyaret etti.

    Selçuk, burada yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinin yol haritasının en ince ayrıntısına kadar hazırlandığını belirterek, "23 Mart haftası itibarıyla hangi saatte, hangi ders, etkinlik veya oyunun, ne şekilde, nasıl yapılacağına ilişkin planlamalar ve altyapıya ilişkin hazırlıklarımız tamam. Deneme çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

    Çalışmalara 100'den fazla öğretmenin gönüllü olarak destek verdiğini, çekimlerin TRT'nin İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyosunda yapıldığını dile getiren Selçuk, TRT'ye ve öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

    Hafta sonu itibarıyla bazı pilot çalışmaların yapılacağını ifade eden Selçuk, 23 Mart öncesinde sistemin çalışıp çalışmadığının kontrol edileceğini, daha iyi nasıl çalışacağı noktasında da tedbirlerin alınacağını belirtti.

    "Halihazırda herhangi bir problem söz konusu değil. Tam mesai çalıyoruz" diyen Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin yarın daha detaylı açıklama yapacağını bildirdi.

    23 Mart itibarıyla hangi gün ve saatte derslerin işleneceğini detaylı şekilde anlatacağını kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çocuklarımızın sürekli kapalı ortamda bulunması bazen onları strese sokabilir. Bu anlamda ailece birlikte bir şey yapmak önemli. Bu sadece bir tatil değil, bu uzaktan eğitimle yapılan bir okul çalışması gibi düşünülmeli. Evin belirli bir köşesi bu tür etkinlikler için ayrılabilir. Çocuklarımızın mümkünse balkona çıkmasını, pencerelerin açılmasını, uygun ortam varsa kalabalık olmadan apartman bahçesinde bulunması temiz hava almaları bakımından önemsiyoruz. Eğitim takvimimizi anne babalara özellikle öneriyoruz. Takvimde, her gün hangi etkinlik, oyun ne şekilde yapılacak, bununla ilgili öneriler var. Bunu mobil olarak tüm hizmet sağlayıcılardan izleyebilirler."

    'Sadece ders yok oyun da etkinlik de var'

    Uzaktan eğitiminin süresine ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bunu detaylı olarak ifade edeceğiz. Gün içerisinde belirli derslere ilişkin, içerikler söz konusu olacak. Sadece ders yok. Oyunlar, etkinlikler, rehberlik de var. Belirtilen saatlerde izleyemeyen öğrenciler için tekrar yayınlar da olacak." diye konuştu.

    Bakan Selçuk, "23 Mart'ta uzaktan eğitimde ilk dersi siz mi vereceksiniz" sorusu üzerine de "Evet" yanıtını verdi.

    TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de kurum olarak altyapıyı hazırlayarak içerikleri en hızlı oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

    Selçuk, TRT'de içerikleri hazırlayan öğretmenler, rejide görev alanlar ve çalışanlarla bir araya gelerek, katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerini iletti.

    Bakan Selçuk, İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda uzaktan eğitim içeriklerinin hazırlanmasında görevli öğretmenleri de ziyaret etti.

    Öğretmenlerden içeriklerin hazırlanış sürecine ilişkin bilgi alan Selçuk, öğretmenlerle sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.

    Selçuk'a ziyaretlerinde MEB Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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