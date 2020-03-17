Sağlık Bakanı Koca: Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır

6 ülkeyle daha aramıza UÇUŞ YASAĞI kondu: İNGİLTERE, İRLANDA, İSVİÇRE, SUUDİ ARABİSTAN, MISIR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah sekiz itibariyle 14’ten 20’YE ÇIKTI. Siz de tedbirleri sıkı tutun! pic.twitter.com/zNwzLiuIk6