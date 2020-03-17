Sağlık Bakanı Koca: Tedbir ve panik birbirinin zıddıdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse karşı mücadele konusunda tedbirli olmanın ve panik yapmamanın bu süreçte önemine vurguda bulundu. Sağlık Bakanı Koca konuyla ilgili şunları ifade etti:
"Salgın vakalarında olayların kontrolden çikmasinin belli başli faktörlerinden biri paniktir. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak hastaliğin yayılımını kontrol altina alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız."
Salgın vakalarında olayların KONTROLDEN ÇIKMASININ BELLİ BAŞLI FAKTÖRLERİNDEN BİRİ PANİKTİR. Tedbir ve panik, birbirinin zıddıdır. Tedbirlere uyarsak HASTALIĞIN YAYILIMINI KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. pic.twitter.com/ou0MRlFNij— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2020
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları da hatırlattı:
"6 ülkeyle daha aramıza uçuş yasağı kondu: İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri. Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah sekiz itibariyle 14’ten 20’ye çıktı. Siz de tedbirleri sıkı tutun!"
6 ülkeyle daha aramıza UÇUŞ YASAĞI kondu: İNGİLTERE, İRLANDA, İSVİÇRE, SUUDİ ARABİSTAN, MISIR, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ. Aramıza uçuş yasağı konan ülke sayısı bu sabah sekiz itibariyle 14’ten 20’YE ÇIKTI. Siz de tedbirleri sıkı tutun! pic.twitter.com/zNwzLiuIk6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 17, 2020
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