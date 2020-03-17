Mehmet Demirkol: Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest

beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi. Demirkol, "Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest" dedi.

beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair spor dünyasında alınan önlemleri değerlendirdi.

Önlemler kapsamında spor salonlarıyla birlikte vatandaşların toplu olarak bulunduğu birçok mekanın kapatıldığını hatırlatan Demirkol, şunları kaydetti:

"Ben kararın değişebileceğini düşünüyorum, umuyorum değişir. Seyircisiz oynamaya devam edecek demesi başkanın bir şey ifade etmiyor. Perşembe günü de derbi seyircili oynanacak dedi. Bu akşam ya da yarın, bir karar değişikliği de açıklanabilir.

70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen git kulübeye otur diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?

Ciddi vebal bu, yapmayın. Benim işime geldiğinden değil, benim işime gelmiyor. Maç oynanmazsa, ben para kazanamam. Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest."

Mehmet Demirkol: "Ciddi vebal bu, yapmayın. Benim işime geldiğinden değil, benim işime gelmiyor. Maç oynanmazsa, ben para kazanamam. Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest." https://t.co/FtP7c1p04s pic.twitter.com/s2cLplUTmW — Sporx #EvindeKal (@sporx) March 17, 2020

​