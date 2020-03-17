Çinli doktorlar Avrupalıların koronavirüs tedavisinde yaptığı hataları açıkladı

Bloomberg’in haberine göre, Pekin Birleşik Tıp Koleji Hastanesi’nden Prof. Wu Dong, “Avrupalı meslektaşlarımıza, günlük çalışmaları sırasında bu hastalık bulaşıyor. Oran, Vuhan’da yaşanana çok benziyor. Sağlık personelimizi korumamız gerekiyor” dedi.

Batı’da birçok ülkede, sağlık çalışanları arasında virüs kapanların sayısındaki sert artışın gözlemlendiği ifade edilen haberde, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde doktor ve hemşirelerin yeterince korunmaması nedeniyle binlerce sağlık personelinin hastalandığı, en az 46’sının öldüğü hatırlatıldı.

'Sürekli test yapılmalı'

Doktorlar, 2003’te patlak veren SARS’tan farklı olarak yeni tip koronavirüs kapanlardan bazılarının herhangi bir hastalık belirtisi hissetmediğine ve sadece taşıyıcı olduğuna dikkat çekerek sürekli test yapılması çağrısında bulundu.

Pekin Birleşik Tıp Koleji Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi başkanı Li Wenliang, “Kişisel test yapmıyorsanız şüpheli vakaları nasıl tespit ettiğinizi ve yakın temaslarını nasıl izole ettiğinizi anlamış değilim” diye konuştu.