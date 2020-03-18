Rus bilimci: Koronavirüs bağışıklığı ömür boyu sürmez

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi Biyotıp Yüksekokulu laboratuvar yöneticisi Prof. Mihail Şelkanov, üniversitede yapılan bilim kurulu toplantısında Kovid-19 bağışıklığının çok dayanıklı olmayacağını ve ömür boyu sürmeyeceğini söyledi.

Rus bilimci, “Koronavirüs bağışıklığı ömür boyu değil ve çok dayanıklı da değil, ama aynı durum grip bağışıklığı için de geçerli. Maalesef bu durum akut solunum yolu viral enfeksiyonuna neden olan tüm virüsler için geçerli” diye konuştu.

Bu yıl hastalanan insanlara yeniden virüs bulaştığı yönündeki bilgilerin yanlış teşhis sonucu olabileceklerini, ayrıca bu tür durumların nadiren görüldüğünü hatırlatan Şelkanov, şöyle devam eti:

“Virüsün bulaşma kabiliyetinin rekor seviyede olduğuna dair herhangi bir bilimsel veri yok. Enfeksiyon henüz aşı ile kontrol edilmiyor. Enfeksiyonun hızla ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitelerinde büyük yoğunluk olacak. Çin’deki deneyimlerin gösterdiği üzere bu sorunun üstesinden gelmek mümkün.”