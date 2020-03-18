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13:31 18 Mart 2020
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    Bedava kolonya dağıtan Behnur Belek

    Fırsatçılara tepki gösteren esnaf, 400 kiloluk kolonyayı bedava dağıtmaya başladı

    © İHA / HAKAN ÖZTÜRK - SAMET KAHRAMAN
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (909)
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    Türkiye’de koronavirüs vakalarının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar tedbir amaçlı dezenfektan ürünlere yöneldi. Kocaeli’de bir esnaf bu durumu fırsata çevirenlere tepki olarak elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

    Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle antibakteriyel ıslak mendil, sabun ve dezenfektanların yanı sıra özellikle etil alkol içeren kolonya satışlarında artış meydana geldi. Kocaeli’de 9 yıldır kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek isimli esnaf, bu durumu fırsata çevirenlere inat elinde bulunan 400 kiloluk kolonyayı ücretsiz dağıttığını açıkladı.

    © DHA /
    Düzce'de 1 liralık kolonya kuyruğu
    ‘Kolonyaya ulaşamayan insanlar var, herkesin ihtiyacını giderelim istedik’

    Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Behnur Belek, “3 gün önce bu kararı aldık. Elimizde 400 kiloya yakın bir kolonya stokumuz vardı. Ben kuaför toptancısıyım. Kuaförlere satıyorum bunu. Ben bunu bidon bazında verip para kazanmaktansa herkes ulaşsın istedim. Kolonyaya ulaşamayan insanlar var. Dükkanımıza gelen insanlarda gördük. Herkesin ihtiyacını giderelim istedik” şeklinde konuştu.

    Kocaeli'de kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek, stokundaki kolonyayı bedava dağıtmaya başladı.
    © İHA / HAKAN ÖZTÜRK - SAMET KAHRAMAN
    Kocaeli'de kozmetik ürün satışı yapan Behnur Belek, stokundaki kolonyayı bedava dağıtmaya başladı.

    ‘Böyle insanlar var mı diye ağlayan gördüm’

    Fırsatçılara inat olarak böyle bir karar aldıklarını söyleyen Belek, şöyle devam etti:

    “Bunu reklam olarak düşünmedik. Biz hayır olarak girdik bu işe ama sosyal medyada paylaşmaya başlamışlar. Bazı insanlar aramaya başladı. Duygusundan ağlayan insan gördüm ben. Böyle insanlar var mı diye. Evet, var. Allah razı olsun kendisinden de. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyoruz. Biz bunu fırsata dökenlere inat başlattık zaten. Herkesin birbirine yardımcı olmasını istiyoruz. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunu birbirimize yardımcı olarak ne kadar kısa zamanda çözebiliriz onun mücadelesi içerisinde olmamız gerekiyor.”

    ‘Küresel bir problemde gösterilen bu duyarlılığı tüm esnafa tavsiye ediyorum’

    Şaban Özyurt isimli bir vatandaş, “Gebze’de böyle bir duyarlı vatandaşımız olduğu için tebrik ediyorum. Küresel bir problemde böyle duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı Türkiye’deki tüm esnaf kardeşlerimize de tavsiye ediyorum. Allah hayırlı müşteriler nasip etsin” dedi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (909)

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    Etiketler:
    ücretsiz, Kocaeli, Esnaf, Etil Alkol, tedbir, Koronavirüs, Kolonya
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