Kahramanmaraş Belediyesi Başkanı Güngör'den çocuklara söz: 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden

Neredeyse tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda okullar tatil edilmişti. MEB Bakanı Selçuk kişisel sosyal medya hesabından, çocuklara seslenerek, 'ilk teneffüsü 40 dakika yapacağına' söz verdi.

Bakan Selçuk'un bu paylaşımını alıntılayan Güngör de okullar açılınca 81 ilden 81 okula dondurma gönderme sözü verdi:

"O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz. Sayın bakanım, 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş dondurmamız ile tatlandırmak isteriz. 81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden" diye yazdı.

O kadar uzun bir teneffüs dondurmasız olmaz.



Sn. Bakanım @ziyaselcuk , 40 dk. teneffüste çocuklarımızın mutluluğunu Maraş Dondurmamız ile tatlandırmak isteriz.



81 ilden 81 okulumuza dondurmalar bizden. ;)🍦 https://t.co/agKB6V3kWq — Hayrettin GÜNGÖR (@hayrettingng) March 18, 2020

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