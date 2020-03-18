Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı TSK'da aldıkları önlemleri açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de 1 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aldıkları tedbirleri duyurdu.
Buna göre askeri okulların 13 Nisan 2020'ye kadar tatil edildiği hatırlatılan açıklamaya göre, alınan tedbirler şöyle:
- Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edildi.
- Orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek. Günü birlik girişlere izin verilmeyecek.
- Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak.
- Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi.
- Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durduruldu. Yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecek.
- Bedelli askerlik celpleri ikinci bir emre kadar ertelendi.
- Yükümlü erbaş ve erlerin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek.
- Gençlerin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak en önlemler alınacak.
- Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetler, personeli virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Koronavirüs Kapsamında Alınan Tedbirler pic.twitter.com/06lFieeem8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020
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