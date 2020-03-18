Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüse karşı TSK'da aldıkları önlemleri açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de 1 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) aldıkları tedbirleri duyurdu.

Buna göre askeri okulların 13 Nisan 2020'ye kadar tatil edildiği hatırlatılan açıklamaya göre, alınan tedbirler şöyle:

Tören, konferans, kısa süreli toplantı, kurs, fuar, seminer gibi faaliyetler de iptal edildi.

Orduevleri ve misafirhanelere, görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek. Günü birlik girişlere izin verilmeyecek.

ve görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilmeyecek. Günü birlik girişlere izin verilmeyecek. Birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak.

ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak. Milli ve uluslararası tatbikatlar ertelendi.

ertelendi. Yurt dışı geçici görevler de ikinci bir emre kadar durduruldu. Yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecek.

de ikinci bir emre kadar durduruldu. Yurt dışında olan personel yurda dönüşlerinde sağlık kontrolüne tabi tutulacak ve belirli bir süre diğer personel ile temasları önlenecek. Bedelli askerlik celpleri ikinci bir emre kadar ertelendi.

ikinci bir emre kadar ertelendi. Yükümlü erbaş ve erlerin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek.

ve celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek. Gençlerin eğitim merkezlerine katılışları sırasında Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak en önlemler alınacak.

ile koordineli olarak en önlemler alınacak. Yasa dışı geçişlerle mücadeledeki faaliyetler, personeli virüse karşı koruyacak şekilde, koruyucu elbise ve maske takviyesi dahil yeniden düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Koronavirüs Kapsamında Alınan Tedbirler pic.twitter.com/06lFieeem8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020

​