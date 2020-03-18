İstanbul İstatistik Ofisi'nden koronavirüs grafiği: En fazla görülen 10 ülke ve Türkiye'deki vaka teşhis sayıları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ülke ve Türkiye'deki vaka teşhis sayılarını gösteren bir grafik paylaştı.

İstanbul İstatistik Ofisi, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını verilerini paylaştı.

Kurumun resmi Twitter hesabından paylaşılan grafikte koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ülke ve Türkiye'deki vaka teşhis sayılarının ilk günden itibaren değişimi görülüyor.

Grafiği paylaşan İBB Sözcüsü Murat Ongun "Yeni kurduğumuz İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan Koronavirüs Hastalığı'nın en fazla görüldüğü 10 ülke ve Türkiye'deki vaka teşhis sayılarını ilk günden itibaren gösteren zaman tüneli" ifadelerini kullandı.

Yeni kurduğumuz İstanbul İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan Koronavirüs Hastalığı'nın en fazla görüldüğü 10 ülke ve Türkiye'deki vaka teşhis sayılarını ilk günden itibaren gösteren zaman tüneli.@istatistikofisi pic.twitter.com/YEhJ3jl5L4 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 18, 2020

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