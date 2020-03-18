Meslek liselerinde cerrahi ve N95 maske üretimi başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de 1 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen ürünleri ve maskelere yönelik talep arttı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Maske üretimine başladık Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık" ifadesini kullandı.

Maske üretimine başladık



Ekip arkadaşlarımın başlattığı çalışmalar hızla üretime dönüştü. Meslek liseli gençlerimiz cerrahi ve N95 maske üretimine başladı. Üstelik üretim yapacak okul sayımızı da arttırdık. https://t.co/r1upCn8s8G — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2020

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