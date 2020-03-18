Mudo'nun kurucusu Taviloğlu: Ben evden çıkmıyorum, çalışanlara nasıl 'İşe gidin' diyelim

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik her alanda sıkı tedbirler alınırken AVM'lerin açık kalması tartışmalara neden olurken, Mudo’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu 'AVM’ler bir an önce kapansın' dedi.

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en az etkiyle kurtulmak için Türkiye'de önlemler alınırken alışveriş merkezlerinin (AVM) kapanmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tartışmalar sürerken, AVM’lerde 110’a yakın mağazası olan Mudo’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu “AVM’ler bir an önce kapansın” dedi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'a konuşan Taviloğlu, “Türkiye’nin aldığı önlemler dünyada yankı uyandırdı. Bu işi en iyi yöneten 3 ülkeden biri olabiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara alınan önlemler ve yapılmaması gerekenler hakkında sürekli açıklama yapıyor. Üstüne basa basa teması azaltın, sosyalleşmeyin diyorlar. Ancak hala AVM’lerin açık olması hiç doğru değil. Vatandaşlara evden çıkmayın denirken, benim çalışanlarım mağaza gelmek zorunda kalıyor. Ben evden çıkmıyorum ki, onlara nasıl işe gidin diyelim. İnsanlar sağlıklarının bozulmaması için çaba gösterirken gömlek almaya mı gelecek? Birleşmiş Markalar Derneği olarak da bugünden itibaren cadde mağazalarımızı kapatıyoruz” dedi.