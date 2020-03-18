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16:34 18 Mart 2020
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    Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin

    Adana Demirspor Kaptanı Zengin'den TFF’ye tepki: Futbolu bırakmayı düşünüyorum, en azından isyanımız duyulur

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (925)
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    Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, liglerin devam edeceğinin açıklanması üzerine çok sert konuştu. Futbolu bırakmayı düşündüğünü söyleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Desteklenmesi gerekiyor. Herkes aynı fikirde ama kimse söyleyemiyor. İnanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

    Adana Demirspor’un tecrübeli kaptanı Erkan Zengin, liglerin seyircisiz şekilde devam etme kararıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

    Takım olarak değil maça çıkmayı, antrenmana bile gitmek istemediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Zengin, "Birazdan antrenman var ama takım arkadaşlarım, 'Abi nasıl çıkalım, niye böyle yapıyoruz. Bizim canımız yok mu, çocuklarımız yok mu' diye isyan içinde. Uçağa binip deplasmana gidiyoruz, yol boyunca maske takıyoruz. Zaten uçağın içinde doğru düzgün nefes alınmıyor. Uçaktan inip, otobüse binip stada gidiyoruz. Sürekli başka insanlarla fotoğraf çekiliyoruz. Yanımıza gidip gelen çok oluyor. Bunun önlemini nasıl alacağız bilmiyoruz. İnsanlar evde oturup maç izleyecek, biz sahaya çıkacağız. Nasıl çıkacağız bu şartlar altında?" diye konuştu.

    © AA /
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    ‘Futbolcuların aklı sahada değil, gol sevincini bile beraber yaşayamıyoruz’

    Futbolcuların aklının sahada olmadığının altını çizen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, "Gol sevincini bile beraber yaşayamıyoruz. Normal şartlarda gol atınca takım olarak birbirine sarılırsın, tribünlere gidersin. Ancak şu andaki durum o kadar mantıksız ki. Şimdi gol attığımız zaman arkadaşlarımız birbirine sarılsa, kimin hasta olduğunu nereden bileceksin? Kaldı ki hasta olanlar bile hasta olduğunu bilmiyor. İnanılmaz can sıkıcı bir durum. Mikel, Trabzonspor’dan ayrıldı. Ben de bu durumda, burada futbolu bırakayım diye düşünüyorum. En azından belki isyanımız duyulur. İnanamıyorum şu anda. Antrenmana gidiyoruz, 30 kişi idman yapmak istemiyor. Bir futbolcu oynamak istemezse nasıl bir performans bekleyeceksin. Nasıl olacak? Aklım ermiyor" açıklamasını yaptı.

    ‘Herkes aynı fikirde ama kimse Fatih Hoca’yı desteklemiyor'

    Futbolcular olarak kendilerine söz hakkı bırakılmadığını da sözlerine ekleyen Erkan Zengin, "Fatih Hoca o kadar güzel konuştu ki. Bu konuşmanın desteklenmesi gerekiyor. Ama bakıyorum, herkes aynı fikirde, kimse bu fikrini söyleyemiyor. Herkes parayı düşünüyor. İnanılır gibi değil, utanç verici” dedi.

    ‘Şu anda zaten futbol oynanmıyor’

    Bugün yapılacak olan antrenmana çıkmayacağını da söyleyen Erkan Zengin, şöyle devam etti:

    "Takımdaki genel kanı bu şekilde. Her gün 100 kişiyle aynı şeyleri konuşuyorum. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Ne antrenmandan ne maçtan zevk almıyoruz. Seyirciyi geçtim, pas verirken bile aklımız evdekilerde, başka yerde. Maçtan önce ısınmaya çıkıyoruz, ısındık mı, ısınmadık mı o da belli değil. Şu anda zaten futbol oynanmıyor. Biz 2 gün önceden otelde kampa giriyoruz. Benim ailem yok mu? 'Onlara ne oldu, burada ne olacak?' diye düşünüp duruyoruz. Aşağıya iniyoruz taraftarlar geliyor. Bunun önlemi bir an önce alınmalı.”
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (925)

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    Etiketler:
    Tepki, Koronavirüs, Seyircisiz maç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim, Adana Demirspor, Süper Lig, Erkan Zengin
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