Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çankaya Köşkü’nde yapacağı basın toplantısı için salonda bulunan koltuklara uyarı yazıları asıldı.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası halka hitap edecek.

Erdoğan'ın açıklama yapacağı salonda salgına karşı alınan önlemler kapsamında koltuklara “Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz” yazıları asılarak oturma düzeninde birer koltuk boş bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı öncesinde korona virüs tedbirleri alındı https://t.co/TZZgyNCw6E pic.twitter.com/Nd6Nko0Inx — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2020

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