Kayıt
19:35 18 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yanındayız

    © AA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 013
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104163/41/1041634130_0:0:1280:720_1200x675_80_0_0_a99a5ef1ce8446327ed82fd0f7c17284.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003181041634163/

    Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden (m-TOD) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı bilgisi verilerek, "Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulunuldu.

    Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden (m-TOD) yapılan açıklamada, telekom sektöründe koronavirüs salgını nedeniyle alınan ilave önlemler hakkında bilgi verildi.

    Telekomun artık sadece bir sektör değil, diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline geldiği belirtilen açıklamada, telekom operatörleri olarak bu gerçeğin bilinci ile her koşulda kesintisiz iletişimin önemini bildikleri kaydedildi.

    Telekom operatörlerinin en zor koşullarda dahi Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapı ve dijital servisleriyle vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Son olarak, 2020 yılı başında Çin’de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın hastalık' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk. Devletimizin erken ve yerinde aldığı önlemler sayesinde bugüne kadar bu salgından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş olsak da iletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

    Son günlerde ülkemizdeki yayılımını yakından takip ettiğimiz koronavirüs salgınının etkisinin devletimizin yerinde aldığı kararlar ve vatandaşlarımızın bu karar ve tavsiyelere uyması ile, kısa sürede azalmasını ümit ediyor; bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz." 

    'Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz'

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oldukları belirtilen açıklamada, yurt dışındaki abonelerin konsolosluklarla rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdikleri aktarıldı.

    "Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz" ifadesi kullanılan açıklamada, evden çalışabilecek bütün çalışanlarının işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdikleri bilgisi verildi.

    'Abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabilirler'

    Müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla açık olan mağazaların, çağrı merkezlerinin ve kritik birimlerin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledikleri belirtilen açıklamada, bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hijyen kurallarını uyguladıkları kaydedildi.

    Açıklama şöyle devam etti:

    "Veri merkezlerinin, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.

    Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.

    Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

    Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Sektör olarak, Türkiye’nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam. "

    Etiketler:
    Koronavirüs, Vodafone, Turkcell, Türk Telekom
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Silah – ABD - koronavirüs
    ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı
    Karikatür
    Rusya'dan ABD'ye 'İran’a uyguladığınız yaptırımları kaldırın' çağrısı
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet