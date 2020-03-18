Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yanındayız

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden (m-TOD) yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığı bilgisi verilerek, "Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız" açıklamasında bulunuldu.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden (m-TOD) yapılan açıklamada, telekom sektöründe koronavirüs salgını nedeniyle alınan ilave önlemler hakkında bilgi verildi.

Telekomun artık sadece bir sektör değil, diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline geldiği belirtilen açıklamada, telekom operatörleri olarak bu gerçeğin bilinci ile her koşulda kesintisiz iletişimin önemini bildikleri kaydedildi.

Telekom operatörlerinin en zor koşullarda dahi Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapı ve dijital servisleriyle vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak, 2020 yılı başında Çin’de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın hastalık' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk. Devletimizin erken ve yerinde aldığı önlemler sayesinde bugüne kadar bu salgından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş olsak da iletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

Son günlerde ülkemizdeki yayılımını yakından takip ettiğimiz koronavirüs salgınının etkisinin devletimizin yerinde aldığı kararlar ve vatandaşlarımızın bu karar ve tavsiyelere uyması ile, kısa sürede azalmasını ümit ediyor; bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz."

'Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oldukları belirtilen açıklamada, yurt dışındaki abonelerin konsolosluklarla rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdikleri aktarıldı.

"Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz" ifadesi kullanılan açıklamada, evden çalışabilecek bütün çalışanlarının işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdikleri bilgisi verildi.

'Abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabilirler'

Müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla açık olan mağazaların, çağrı merkezlerinin ve kritik birimlerin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledikleri belirtilen açıklamada, bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hijyen kurallarını uyguladıkları kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Veri merkezlerinin, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.

Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.

Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Sektör olarak, Türkiye’nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam. "