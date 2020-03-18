Kayıt
22:45 18 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

    © AFP 2020 /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104161/37/1041613745_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_4f75c7a63f30da993847cd0ea0609a27.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003181041635875-turkiyenin-koronavirusle-mucadelesinde-son-24-saatte-yasananlar/

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede ilk kez bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Bakan Koca, düzenlediği basın toplantısında, "Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi, bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim." dedi.

    Hastanın 89 yaşında olduğunu ve virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldığını belirten Koca, hastaya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi. 

    Bakan Koca, "Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisi veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor, net bir iyimserlik yaratıyor." ifadesini kulladı. 

    Koca, "Bugünler böyle devam etmeyecek, hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1,5-2 ay direnelim." dedi.

    İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı. 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler" bilgisini paylaştı.

    ​Adalet Bakanı Gül, iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." ifadesini kullandı. Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

    ​İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması" ile ilgili soruşturma başlattı.

    23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversiteler, uzaktan öğretime başlayacak

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliye işlemlerinin saat 06.00 itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Oktay, tahliye sırasında karantina şartlarına aykırı uygulamalarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını belirtti. 

    YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelere verilen tatil döneminde uygulanacak "dijital, uzaktan eğitime" ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerde dijital imkanlarla uzaktan öğretim sürecinin başlayacağını ifade etti.

    Vizelerin online yapılmasının gündemde olup olmadığı yönündeki soru üzerine Saraç, "Denetlenebilir olması kaydıyla üniversitelerimizin bu hususları sıhhatli bir şekilde yürütebileceklerine itimat ediyoruz ama bu hususu kendi karar süreçlerinde, her bir üniversitenin kendi şartları içinde sürdürmelerinin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

    Saraç ayrıca, "Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmalarının, üniversitelerimizin gerekli altyapıyı oluşturmaları ve kayıt altına alınarak denetlenebilir olma şartıyla dijital ortamda yapılabilmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı. 

    Evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayısa kadar geçerli

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduklarını belirterek, "Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceğiz." dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor." dedi. 

    Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakeresine ağırlık vereceklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri peyderpey hayata geçirdiklerini, geçirmeye de devam ettiklerini söyledi. 

    Erdoğan,"Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

    Türkiye olarak hem hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetleri bulunduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizin Ağustos 2018'de yaşadığı kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden yeni yeni kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı bir dönemde ipin ucunu asla bırakamayız." dedi. 

    'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi açıklandı 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı 3 saat 50 dakika sürdü.

    Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla dünyada Kovid-19  teşhis edilen kişi sayısının 200 bine, bu virüs nedeniyle ölen kişi sayısının ise 8 bine yaklaştığını belirterek, teşhis konulanlardan 80 bininin iyileştiğini, kalanların tedavisinin sürdüğünü bildirdi. 

    Haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıklarının da tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacağına işaret eden Erdoğan, "Gelişmelere göre, bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." diye konuştu. 

    Erdoğan, İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılara koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını bildirdi. 

    Türk Hava Yollarının, hem dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşların ailelerine kavuşturulması hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek, temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret gösterdiğini belirten Erdoğan, "Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz." dedi.

    Erdoğan, toplantıda "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini ve bu kapsamda alınacak tedbirleri açıkladı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Silah – ABD - koronavirüs
    ABD'de koronavirüs salgını silah satışlarını artırdı
    Karikatür
    UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet