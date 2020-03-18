DSÖ: Koronavirüsün çocuklarda ağır olma ihtimali var

Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 virüsün çocuklarda ağır hastalığa yol açma ihtimalinin olduğunu ama henüz çocukların hafif semptomlar gösterdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Hastalıklar Programı Başkanı Maria van Kerkhove, bugünkü basın brifinginde çocuklarda da koronavirüsün ağır etkiler yarabileceğini belirtti.

Maria van Kerkhove konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çocukların hastalıklara eğilimli olduğunu ve Kovid-19 kapabildiğini biliyoruz. Ama dünya genelindeki vaka sayısını dikkate aldığımızda çocuklar arasında vaka sayısı büyüklere göre daha az. Genel olarak hastalanacak çocukların büyük bir kısmı hafif semptomlar gösterecek ama bu herkes için geçerli değil.”

Çin’de birkaç çocuğun ağır şekilde hastalandığını ve bir çocuğun da öldüğünü bildiren Kerkhove, “Böylece çocukların da ağır hastalanabileceğine hazırlıklı olmalıyız ama genel olarak hastalık onlarda hafif şekilde seyrediyor” dedi.