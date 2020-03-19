Yeni Zelanda koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün gece yarısından itibaren Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanlar haricindeki tüm ziyaretçilere sınırların kapatılacağını açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan önlemleri açıkladı.

#BREAKING Watch live: Prime Minister announces NZ borders to close to all non-residentshttps://t.co/ftmhACGLoI — nzherald (@nzherald) March 19, 2020

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Önlemler kapsamında Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındaki herkese bu gece yarısından itibaren sınırların kapatıldığını duyuran Ardern, "Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyorum ancak Yeni Zelanda'yı Kovid-19'dan korumak için önlem alınması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Dünyadaki birçok ülkeden salgın haberlerinin gelmeye devam ettiğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini dile getiren Ardern, yasakların geçici işçileri, öğrenci gibi geçici vize sahiplerini ve Pasifik'ten gelen kişileri de kapsadığını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda’da son verilere göre toplam 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.