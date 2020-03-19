Rusya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Rusya’da çeşitli sağlık sorunlarından mustarip 79 yaşında bir kadın, koronavirüse yakalanmasının ardından geçirdiği zatürree sonucu hayatını kaybetti. Bu, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm oldu.

Koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir hasta Moskova’daki hastanede hayatını kaybetti.

Hasta 13 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, daha sonra yakınlarının talebiyle özel bir hastaneye götürüldü. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından da kentteki bir enfeksiyon hastalıkları hastanesine sevk edildi. Solunum sorunlarının artması nedeniyle yoğun, kapsamlı bir tedavi altına alınan hasta, hastanede ayrı bir bölmede tutuluyordu.

Hastanın ölüm nedeninin zatürree olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, hastanın ayrıca tip 2 diyabet, arteriyel hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, kronik pulmoner hipertansiyon, böbrek taşı, koroner arteriokskleroz, serebrovasküler rahatsızlık gibi çeşitli kronik sağlık sorunları vardı. Bunun yanı sıra hastanın kalbinde stent bulunuyordu.

Hastanın yakın çevresindeki herkes tıbbi denetim altında tutuluyor.

Rusya’da dün koronavirüs vaka sayısının 147’ye çıktığı duyurulmuştu.