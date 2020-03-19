Rusya Savunma Bakanlığı: Sosyal medyada yayılan, Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine dair belge sahte

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal ağlarda yayılan, Moskova'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair Savunma Bakanlığı talimatnamesi olduğu iddia edilen görüntü, komşu ülkelerden birinin temsilcileri hazırlanıp tarafından ortaya atılmış sahte bir belge. Bakanlığın hem içerik hem de sayfa düzeni bakımından bu tür belgeleri olmadı ve olamaz" dendi.
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Bakanlık, silahlı güçlerin görevlerine olağan şekilde devam ettiklerinin de altını çizdi.
Daha önce sosyal medyada Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun imzasını taşıyan bir belge yayılmıştı. Belgede, Moskova'da 30 Mart'tan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edileceği öne sürülmüştü.
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