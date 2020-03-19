Ender Saraç'ın eşinden koronavirüs açıklaması: Karantinada, test sonucunu bekliyoruz

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç’ın eşi Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye başvuran doktorun karantinaya alındığını ve test sonucunu beklediğini söyledi.

‘Hastaneye kendisi gitti, testin yapılmasını da kendisi istedi’

‘Zahide Yetiş’le’ programında eşinin son durumuyla ilgili bilgi veren Benan Saraç, süreçle ilgili olarak sosyal medyada çıkan yanlış ve yalan haberlerin önüne geçmek için açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti:

“Pazartesi akşamı hastaneye gitmek istediğini söyledi. Ateşi yoktu ama şöyle bir durum var. Yılların uzman doktoru ve kendisini dinlemeyi yine en iyi o bilir. Fazla detayını sormadım, sağlık konusunda pimpiriklidir. Şu anda hepimizin duyarlı olması gereken bir süreç. Hastaneye kendisi gitti ve testin yapılmasını da yine kendisi istedi. Telefonla konuştuk ve konuşuyoruz solunum cihazına bağlı değil, test sonucunu bekliyor. Üst solunum yollarında sıkıntı yaşadığını fark etmiş ve aynı gün de kontrole gitti, testi de kendisi yaptırmak istediğini söyledi. O zamandan bu yana bekliyoruz.”