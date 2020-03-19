Cem Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

DW'nin aktardığına göre, 54 yaşındaki Türkiye kökenli Alman politikacı Cem Özdemir, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Özdemir (@cem.oezdemir)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Mar, 2020, 2:25öö PDT )

​Özdemir, salgına yakalandığını açıklayarak virüsün herkese bulaşabileceğini göstermek istediğini belirtti. Özdemir, "Şimdi önemli olan diğerlerini korumak. Lütfen evde kalın" dedi. Özdemir koronavirüs testi yaptırmadan önce gönüllü olarak kendisini evinde karantinaya aldığını kaydetti.