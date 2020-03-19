Sırbistan, koronavirüs nedeniyle tüm uçuşları durdurdu

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Uluslararası Nikola Tesla Havaalanı koronavirüs salgını nedeniyle bugün saat 12.00’den itibaren tüm uçuşlara kapatıldı.

Sırbistan Ulusal Televizyonu ile Tanyug ajansı, Perşembe günü saat 12.00’den itibaren havaalanları ve Sırbistan hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sputnik’e konuyla ilgili bilgi veren Nikola Tesla Havaalanı basın servisi, “Hükümetten böyle bir talimat bekliyoruz. Daha önce İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç böyle bir plan olduğunu açıklamıştı” ifadelerini kullandı.

Sırbistan Sağlık Bakanlığı, Perşembe günü itibariyle ülkedeki vaka sayısının 97 olduğunu belirtti.

Sırbistan daha önce ülkede oturma izni olmayan yabancılara sınırlarını kapatmış ve ülkeye dönen vatandaşlardan kendini izole etmeyenlere para cezası verileceğini duyurmuştu. Sınırlar ve sağlık kuruluşlarının korunmasına ordu da dahil edilmişti.

Pazartesi gününden itibaren anaokulları, okullar, kültür ve spor kurumları kapatıldı. Hükümet gıda ürünleri, koruyucu ekipman ve hijyen ürünleri fiyatlarını sınırlandırdı.