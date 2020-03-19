Prof. Tutluoğlu: Pazartesiden beri muhtemel Kovid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum

İstanbul’da Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kendisinin de etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

"Pazartesiden beri muhtemel kovid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum" diyen Prof. Dr. Tutluoğlu, hastalanmadan önce günde 5-6 koronavirüs vakası gördüğünü söyledi. Ayrıca Tutluoğlu, arkadaşlarından edindiği bilgiler ışığında vaka sayısının oldukça arttığını ifade etti.

Tutluoğlu, şunları söyledi:

“Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Kovid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Pazartesiden beri muhtemel Covid zatürresi nedeniyle hastanede yatıyorum. Hastalanmadan önce günde ortalama 5-6 adet olası Covid vakası görüyordum. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre olgu sayısı çok artmış durumda. İnşallah düzelince mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğiz. — Bülent Tutluoglu (@BulentTutluoglu) March 19, 2020

​Prof. Dr. Taşçıoğlu da koronavirüse yakalanmıştı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu’na da geçen günlerde koronavirüs teşhisi konulmuştu. Karantina altında olan ve tedavisi süren Taşçıoğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, 'kendisini iyi hissettiğini, zorunlu bir bekleyiş içinde olduğunu' söylemişti.

Prof. Taşçıoğlu, mesajını oğlu Onur Taşçıoğlu aracılığıyla göndermişti.

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