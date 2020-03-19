Rus bilim insanları koronavirüsün genom dizilimini çözmeyi başardı

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü’nden bilim insanları, bir ilk olarak koronavirüsün genom dizilimini tamamen çözmeyi başardı. Bu bilginin, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirmede yardımcı olacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, St. Petersburg’daki Smorodintsev Grip Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarının koronavirüsün genom şifresini çözmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, uzmanlar tarafından bir hastadan alınan Kovid-19’lu örnek yardımıyla, virüsün genomunun bir ilk olarak tamamen sıralanabildiği duyuruldu.

'Aşı ve ilaç geliştirilmesinde yardımcı olacak'

Açıklamada virüsün genomunun çözülmesinin aşı ve ilacın geliştirilmesinde yardımcı olacağı vurgulandı.

Enstitünün müdürü Dr. Dmitriy Lioznov, Kovid-19 yeni bir koronavirüs olduğu için, Rusya’ya giriş ve yayılış yolunun belirlenmesinin yanı sıra mutasyonlarını öğrenmenin de kritik önem taşıdığını ifade etti. Lioznov, “Bu bilgi bize koronavirüs tedavisine karşı ilaç ve aşı bulmak konusunda yardımcı olacak” dedi.

Önde gelen bir sağlık kuruluşu olan enstitü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile partnerlik faaliyetleri yürütüyor.